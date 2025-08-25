Denizli Pamukkale'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orman Genel Müdürlüğü, Denizli Pamukkale'de çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından Denizli Pamukkale'de çıkan orman yangının kontrol altına alındığı açıklandı.

OGM tarafından yapılan açıklamada, "Denizli Pamukkale'de orman dışı alanda başlayarak ormana sıçrayan yangını kontrol altına aldık. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Çerçioğlu'ndan İzmir adaylığı iddialarına yanıt

AK Parti'ye geçen Çerçioğlu'ndan kulisleri sarsan iddiaya yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hasan Şaş'tan Barış Alper'e zehir zemberek sözler

Hasan Şaş'tan Barış Alper'e zehir zemberek sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.