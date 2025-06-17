Denizli'nin Çivril İlçesinde Orman Yangını

Denizli'nin Çivril ilçesinde başlayan orman yangını havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Denizli'nin Çivril ilçesi Belence Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 yangın söndürme helikopteri, 10 arazöz, 4 ilk müdahale aracı ve 28 personel sevk edildi. Ekipler alevleri kontrol altına almak için cansiperane mücadele verirken, yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor. Orman ekipleri yangının ilerleyerek büyümesini engellerken, 2 hektar alanın ise zarar gördüğü öğrenildi. - DENİZLİ