Denizli'nin Acıpayam ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek mahallede paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Yangın Denizli'nin Acıpayam ilçesinde Aşağı Mahalle Ucarı Köprüsü yanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, samanlıkta çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangının vatandaşlar tarafından fark edilmesiyle birlikte, hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir İtfaiye Acıpayam ekipleri, yangına hızlı bir bir şekilde mücadele ederek alevleri kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadığı öğrenilirken samanlıkta maddi hasar meydana geldi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ