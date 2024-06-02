Üye Girişi
Haberler

Denizli-Muğla sınırında çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli-Muğla sınırında çıkan orman yangını, ekiplerin kısa süreli müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, akşam saatlerinde ormanlık alanda meydana geldi. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu alevler kısa sürede kontrol altına alındı ve zarar gören alanın küçük çapta olduğu belirtildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli- Muğla sınırında çıkan orman yangını ekiplerin kısa süreli müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Denizli -Muğla sınırında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda orman ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının kısa sürede söndürülmesiyle zarar gören alanında küçük çapta olduğu belirtildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Orman Yangını Denizli Muğla Acil Durum Doğa 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

 Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle

Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle

 Alevler evlere kadar ulaştı! Manisa'da orman yangını bir türlü söndürülemiyor

Alevler evlere kadar ulaştı! Manisa'da orman yangını bir türlü söndürülemiyor

 ABD'de FETÖ'cü, canlı yayında Türk gazeteciye saldırdı

ABD'de FETÖ'cü, canlı yayında Türk gazeteciye saldırdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title