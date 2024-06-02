Denizli-Muğla sınırında çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü
Denizli-Muğla sınırında çıkan orman yangını, ekiplerin kısa süreli müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, akşam saatlerinde ormanlık alanda meydana geldi. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu alevler kısa sürede kontrol altına alındı ve zarar gören alanın küçük çapta olduğu belirtildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Denizli- Muğla sınırında çıkan orman yangını ekiplerin kısa süreli müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, Denizli -Muğla sınırında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda orman ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının kısa sürede söndürülmesiyle zarar gören alanında küçük çapta olduğu belirtildi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ