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Denizli-Muğla İlleri Arasında Yıldırım Sonucu Çıkan Orman Yangınına Havadan Müdahale

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Denizli ve Muğla illeri sınırlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına yangın söndürme helikopterleri havadan müdahale ediyor. Yıldırım düşmesi sonucu başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Denizli- Muğla il sınırlarındaki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınına havadan müdahale ediliyor.

Denizli ve Muğla'da öğleden sonra etkili olan yerel ve kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar, yıldırım düşmesi sonucu birçok bölgede orman yangınlarına neden oldu. Yıldırım düşmesine bağlı olarak akşam saatlerinde Denizli'nin Çameli ilçesi ile Muğla'nın Dalaman ilçesi arasında kalan Andızlık mevkiindeki ormanlık alanda da yangın başladı. Dumanların fark edilmesi üzerine, sarp arazide devam eden yangın bölgesine yangın söndürme helikopterleri sevk edildi.

Orman teşkilatına bağlı 3 adet yangın söndürme helikopteri, Çameli'nin Karabayır Mahallesi'nde bulunan göletten su alarak devalarca sorti yaptı. Yangının kontrol altına alınabilmesi için havadan müdahalenin devam ettiği öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Denizli Muğla 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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