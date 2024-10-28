Denizli Merkezli Uyuşturucu Operasyonlarında 103 Şüpheli Gözaltına Alındı

Denizli merkezli olarak uyuşturucu ticareti yapan torbacılara yönelik olarak Aydın ve Ağrı illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 103 şüpheliden 35'i tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında Denizli merkezli olarak Aydın ve Ağrı illerde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan sokak satıcıları ve organizasyonlara dahil oldukları tespit edilen 39 şüpheliye yönelik yürütülen operasyonlar ve yapılan ara yakalamalarda 29 parça halinde 556 gram metamfetamin maddesi, 22 parça halinde 863 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi (bonzai), 11 adet sentetik ecza hap maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin TL para ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerden birisinin "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Hırsızlık" suçlarından hakkında 20 yıl 29 ay 50 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Dosya kapsamında yapılan ara yakalamalarda 64 şüpheli hakkında "Kullanmak Maksadıyla Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan adli işlem yapılırken, 9 şüpheli ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Denizli, Aydın ve Ağrı illerinde torbacılara yönelik yürütülen planlı çalışmaların sonucunda, suç şebekelerinin çökertilmesi amacıyla 22 Ekim günü 30 hedef şüphelinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilebilmesi için üç ilde eş zamanlı operasyonlar düzelendi. 30 şüphelinin tamamın yakalandığı operasyonlarda, adliyeye sevk edilen 4 kişi hakkında adli kontrol kararı verilirken; 26 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Denizli, Aydın ve Ağrı illerinde sokak satıcıları ve organizasyonlara yönelik yürütülen operasyonlar ve ara yakalamalarda 103 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti ve Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçlarından adli işlem yapıldığı, 35 şüphelinin de tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi. - DENİZLİ