Denizli-Manisa Yolunda Kazaları Önlemek İçin İyileştirme Çalışmaları Başlatılıyor

Denizli- Manisa yolunun Buldan kesiminde, özellikle yağışta artan kazalar nedeniyle iyileştirme çalışmaları hızla hayata geçirileceği belirtildi. Geçen hafta tur otobüsünün devrildiği kazanın ardından yol, İl Koordinasyon Kurulu'nda gündeme alındı.

Tur otobüsünün Bölmekaya Mahallesi yakınlarında devrildiği, 1 kişinin öldüğü ve 30'dan fazla yaralının bulunduğu kaza sonrası Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun olay yerine giderek inceleme yaptı. Vali'ye Denizli Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç eşlik etti; güzergahtaki sorunlar sahada değerlendirildi. Olayın hemen ardından Denizli Valiliği bünyesinde İl Koordinasyon Kurulu toplandı. Toplantıda, Denizli'yi Manisa ve dolaylı olarak İzmir'e bağlayan ana aksın Buldan bölümünde iyileştirme çalışmalarının "en kısa sürede" başlaması kararı öne çıktı. Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, yolun Karayolları Müdürlüğü koordinesinde ele alınması için süreçlerin başlatıldığını belirtti. Planlamada, Denizli-Buldan ve Buldan-Sarıgöl arasında kazalara neden olan hatalı kesimlerin düzeltilmesi önceliklendirilirken, özellikle yağışlı havalarda risk oluşturan noktalara müdahale edilecek.

Yağışta risk artan güzergah

Denizli-Buldan ve Buldan-Sarıgöl arasındaki bölüm, özellikle yağmurlu havalarda kayganlaşan zemin ve görüş düşüklüğü nedeniyle sık kazalarla gündeme geliyor. İyileştirmede; yüzey yenileme, drenaj, yatay-düşey işaretleme, bariyer ve kavşak düzenlemeleri gibi önlemler masada olduğu belirtildi. - DENİZLİ