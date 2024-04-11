Denizli-Manisa karayolunda zincirleme kaza: 3 yaralı

Denizli- Manisa karayolu meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Buldan ilçesi Denizli - Manisa karayolu üzerinde meydana geldi. S.G. idaresindeki 35 KG 9017 plakalı otomobil ile seyir halindeyken, aynı yönde seyir halinde olan Ş.G. yönetimindeki 20 DL 216 plakalı araca arkadan çarptı. İki otomobilin çarpışmasıylan Ş.G, kullandığı araç ile önünde seyir halinde olan A.T. yönetimindeki 45 ANV 059 plakalı araca çarptı. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 sürücüde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 3 yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ