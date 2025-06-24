Denizli Kaleiçi Çarşısında Yangın Paniği

Denizli'de tarihi Kaleiçi Çarşısında büyük korku ve paniğe neden olan yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin çevreye sıçramaması için mücadele verdiği yangında, 3 katlı iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Saraylar Mahallesi 475 Sokakta faaliyet gösteren bir zücaciyede çıkan, tarihi çarşıda büyük korku ve paniğe neden oldu. Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çarşının konumu ve yolların darlığı nedeniyle yangın bölgesine güçlükle ulaşabilen itfaiye ekipleri, yangının diğer işyerlerine sıçramaması için zamana karşı büyük bir mücadele verdi.

Alevlerin sardığı 3 katlı binanın etrafı güvenlik kordonuna alınırken, çökme ve yangının sıçrama ihtimaline çevredeki iş yerleri tahliye edildi. Yangının kendi işyerlerine sıçramaması için ellerindeki hortumlarla alevlere su sıkan çevre esnaflar, büyük korku yaşadı. İtfaiye ekiplerinin gayretleri sonucunda, yangın diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına aldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ