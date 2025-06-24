Denizli Kaleiçi Çarşısında Yangın: İtfaiye Ekipleri Mücadele Ediyor

Denizli'de tarihi Kaleiçi Çarşısındaki bir zücaciyede başlayan yangının, çevre işletmelere sıçramaması için zamana karşı mücadele veriliyor. Yolların dar olduğu çarşıdaki yoğunluk, ekiplere zor anlar yaşatıyor.

Edinilen bilgiye göre; bugün saat 15.00 sıralarında, Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Saraylar Mahallesi 475 Sokakta faaliyet gösteren bir zücaciyede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kentin en işlek alışveriş merkezlerinden birisi olan Kaleiçi Çarşısında çıkan yangın, tarihi mekandaki yolların dar olması ve gün içi yoğunluğu nedeniyle büyük paniğe neden oldu.

Yangının başladığı ilk anlarda, alevlere çevre esnafın da yardımıyla müdahale eden işletme sahiplerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çarşının konumu ve yolların darlığı nedeniyle yangın bölgesine güçlükle ulaşabilen itfaiye ekipleri, yangının diğer işyerlerine sıçramaması için zamana karşı büyük bir mücadele veriyor. - DENİZLİ