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Denizli İle 44 İlde Uyuşturucu Operasyonu: 470 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Narkoçelik-39' operasyonlarında 44 ilde 470 kilogram uyuşturucu madde ve 4 milyon 945 bin 832 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 293 şüpheli yakalandı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin de aralarında bulunduğu 44 ilde uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonlarda 470 kilogram uyuşturucu madde ile 4 milyon 945 bin 832 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince 681 ekip, bin 876 personel, 9 hava aracı ve 26 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 44 ilde "Narkoçelik-39" operasyonları düzenlendi. İstanbul, Yalova, Gaziantep, İzmir, Ankara, Antalya, Konya, Samsun, Adana, Mersin, Bursa, Malatya, Manisa, Şanlıurfa, Rize, Denizli, Kayseri, Aydın, Kahramanmaraş, Kocaeli, Sakarya, Şırnak, Tokat, Balıkesir, Amasya, Hatay, Elazığ, Isparta, Karaman, Nevşehir, Osmaniye, Sinop, Afyonkarahisar, Eskişehir, Tekirdağ, Adıyaman, Aksaray, Bartın, Çanakkale, Erzincan, Kırıkkale, Kırşehir, Muş ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlar sonucu 470 kilogram uyuşturucu madde ve 4 milyon 945 bin 832 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca operasyonlar sonucu 293 şüpheli yakalandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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