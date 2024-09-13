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Denizli İl Jandarma Komutanlığı Okul Servis Araçlarını Denetledi

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Denizli İl Jandarma Komutanlığı, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlaması ile birlikte servis araçlarının karışabileceği kazaların önlenmesi ve taşımacılık faaliyetleri denetimlerinin aralıksız olarak sürdürülmesi maksadıyla, 09-13 Eylül 2024 tarihleri arasında okul servis araçlarını denetledi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlaması ile birlikte servis araçlarının karışabileceği kazaların önlenmesi ve taşımacılık faaliyetleri denetimlerinin aralıksız olarak sürdürülmesi maksadıyla, 09-13 Eylül 2024 tarihleri arasında okul servis araçlarını denetledi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlaması ile birlikte, okul çağındaki çocukların okula gidiş gelişlerinde huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarının sağlanması, servis araçlarının karışabileceği kazaların önlenmesi ve taşımacılık faaliyetleri denetimlerinin aralıksız olarak sürdürülmesi maksadıyla, 09-13 Eylül 2024 tarihleri arasında Jandarma ekiplerinin sorumluluk bölgesindeki okul servis araçları denetlendi. Denetimler esnasında okul servis araçları ve araç şoförlerine ait belgeler titizlikle kontrol edilerek, araç şoförlerine gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Evrak eksikliği veya kural ihlali tespit edilenlere mevzuatın öngördüğü cezai işlemler tereddütsüz uygulanacak olup denetimlerde özellikle, servis şoförlerinin, öğrencilerin emniyet kemerini takıp - takmadıkları kontrol edilerek, bu hususta bilgilendirmeler yapılmasıyla hazırlanan broşürler dağıtıldı.

"Kontrol edilmeyen okul servis aracı bırakılmayacaktır"

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, "İlk gün yapılan denetimlerde eksiklikleri tespit edilen servis araçları hakkında gerekli cezai işlemler uygulanmış olup söz konusu denetimlere eğitim-öğretim yılı sonuna kadar devam edilecek ve trafik jandarması sorumluluk sahası içerisinde kontrol edilmeyen okul servis aracı bırakılmayacaktır." dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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