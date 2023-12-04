Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kasım Ayı Faaliyetleri Açıklandı

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kasım ayı boyunca icra edilen faaliyetleri açıkladı. Kentte trafik denetimleri sırasında 2 bin 992 sürücüye 5 milyon TL'nin üzerinde ceza işlemi uygulandığı açıklandı. Kent genelinde meydana gelen olayların ise yüzde 98'inin aydınlatıldığı ifade edildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kasım ayı boyunca icra edilen operasyonların detayını paylaştı. Kasım ayında 390 asayiş, 100 kabahat, 395 takibi gereken, 66 kaçakçılık 23 siber ve 1 terör olmak üzere 975 olayın meydana geldiği paylaşıldı. Meydana gelen olayların ise yüzde 98'lik kısmı olan 954'ü aydınlatıldığı paylaşıldı. Asayiş ve uygulamalarda ise 75 bin 897 şahsın, 15 bin 92 aracın sorgulandığı belirtilerek, 335 aranan şahıs ve 2 aranan araç yakalandığı, kayıp olarak aranan 15 şahsın bulunduğu ifade edildi. Asayiş faaliyetleri sonucunda 4 adet tabanca, 10 adet av tüfeği, 3 adet kurusıkı tabanca ve 216 adet fişek ele geçirildi. Jandarma ekipleri Kasım ayında FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan 1 şüpheli şahsı yakalandı.

Kasım ayı boyunca icra edilen trafik uygulamalarında 36 bin 319 araç ve 16 bin 200 şahıs sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulamalar neticesinde 2 bin 992 araç ve şahsa toplamda 5 milyon 796 bin 648 TL ceza işlemi uygulandı. 9 aranan şahıs, 15 aranan araç yakalanırken, 101 alkollü sürücünün ehliyeti alındı. 645 araç ise trafikten men edildi.

Kaçakçılık olaylarına yönelik icra edilen operasyonlarda ise 1 adet tabanca, 4 adet av tüfeği, 175 adet tarihi eser, 18 adet kazı malzemesi, 287 litre kaçak içki, 30 kredi kartı, 10 adet cep telefonu, 7 adet sim kartı, 90 adet elektronik sigara ve 5 adet kaçak kulaklık ele geçirildi. - DENİZLİ