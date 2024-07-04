Denizli İl Jandarma Komutanlığı, Bin 295 İnternet Sitesi Hakkında İşlem Başlattı

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 01-30 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda bin 295 adet internet sitesi hakkında işlem başlatıldı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından muhtemel mağduriyetlerin önüne geçilmesi maksadıyla internet siteleri üzerinde çalışmalar yapıldı. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma komutanlığı tarafından, uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi özendirme, yasadışı bahis, müstehcen, zararlı yazılım barındıran oltalama (phishing) ve diger suç içerikli paylaşımları içeren internet siteleri, sosyal medya hesaplarının tespitine yönelik incelemeler yapıldı. Yapılan incelemelerde yurtdışı üzerinden yayın yapan 455 adet yasadışı bahis, 324 adet müstehcenlik, 368 adet zararlı yazılım barındıran oltalama (phishing) ve 148 uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi özendirme suçu içerikli paylaşımların olduğu toplam bin 295 adet internet sitesi adresi tespit edildi. Konuyla ilgili kanunlar çerçevesinde bin 295 internet sitesi hakkında yasal işlem yapıldı. - DENİZLİ