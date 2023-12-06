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Denizli İl Jandarma Komutanlığı 604 İnternet Sitesine Erişim Engeli Getirdi

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Denizli İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda zararlı içerik barındırdığı tespit edilen 604 internet sitesine erişim engeli getirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, geçen ay yaptığı çalışmalar sonucu zararlı içerik barındırdıkları tespit edilen 604 internet sitesine erişim engeli getirildiği bildirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 1-30 Kasım 2023 tarihleri arasında oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi maksadıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi özendirme, yasadışı bahis, müstehcen, zararlı yazılım barındıran oltalama (phishing) ve diger suç içerikli paylaşımları içeren internet siteleri, sosyal medya hesaplarının tespitine yönelik yapılan çalışmada; yurtdışı üzerinden yayın yapan 308 adet yasadışı bahis ve 296 adet müstehcenlik suçu içerikli paylaşımların olduğu internet sitesi adresi tespit edildi. Konu ile ilgili olarak kanunlar çerçevesinde toplam 604 adet internet sitesi hakkında işlem tesis edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Siber Suçlarla Mücadele Denizli Uyuşturucu 3. Sayfa Teknoloji Güncel Haberler

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