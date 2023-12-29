Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Yeni Yıla Ek Tedbirlerle Giriyor

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, yeni yıla vatandaşların huzur ve güven içerisinde girebilmeleri amacıyla ek tedbirler aldı. Trafik güvenliğini artırmaya yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, yılın son iki gününde genel asayiş uygulamaları, yol uygulamaları ve dronla trafik denetimleri yoğun bir şekilde gerçekleştirilecek.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içerisinde girebilmeleri adına önemli tedbirler alarak trafik güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalara başladı. Genel güvenlik, asayişin sağlanması, kamu düzeninin korunması, can ve mal güvenliğinin temini ile trafik akışının kesintisiz devam etmesi amacıyla yapılan planlama doğrultusunda, 30-31 Aralık 2023 tarihlerinde genel asayiş uygulamaları, yol uygulamaları ve dronla trafik denetimleri yoğun bir şekilde gerçekleştirileceği açıklandı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından alınan bu ek tedbirlerle, yeni yıl öncesinde şehir genelindeki trafik güvenliğinin artırılması hedeflendiği bildirildi. Bu önlemlerle birlikte, sürücülerin ve yayaların trafik kurallarına uyması, güvenli bir trafik ortamının sağlanması için yapılan çalışmaların önemine vurgu yapıldı. - DENİZLİ