Denizli İl Emniyet Müdürlüğü 80 Aranan Şahsı Yakaladı
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, çeşitli suçlardan aranan 80 şahsı yakalayarak cezaevine gönderdi. Yakalanan şahıslar arasında uyuşturucu ticareti, silahla tehdit, hırsızlık ve dolandırıcılık gibi suçlardan arananlar bulunuyor.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğünün yaptığı çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranması olan 80 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahıslara yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor. Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak, silahla tehdit, hırsızlık, dolandırıcılık, silahla yağma, kişisel hürriyetinden yoksun kılma ve bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık suçlarından toplamda 500 yıla kadar hapis cezası olan 80 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ