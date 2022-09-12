Denizli gündem haberi: FETÖ'den ihraç suç makinesi hakim, Denizli'de yakalandı 3. Sayfa Haberleri Denizli gelişmesine göre Denizli'de FETÖ soruşturması çerçevesinde meslekten ihraç edilen ve hakkında 6 suç kaydı olan hakim, yakalandıktan sonra çıkarıldığı makamlarca tutuklandı. Denizli'de FETÖ soruşturması çerçevesinde meslekten ihraç edilen ve hakkında 6 suç kaydı olan hakim, yakalandıktan sonra çıkarıldığı makamlarca tutuklandı. Denizli'de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma", "Görevi Kötüye Kullanma", "Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Etmek", "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma", "Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek", "Kişiler Arasında Aleni Olmayan Konuşmaları Kayıt Etmek" suçlarından yakalama kararı bulunan ihraç hakim yakalandı. Yakalanan hakim, ifadesinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Eren Elyesa Polat - İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Denizli 3. Sayfa Güncel Haberler

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