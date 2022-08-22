Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizli haberleri: Denizli'de son 1 haftada 164 trafik kazası meydana geldi

3. Sayfa Haberleri

Denizli haberleri: Denizli'de son 1 haftada 164 trafik kazası meydana geldi

Denizli haberler... Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 76'sı maddi hasarlı, 87'si yaralanmalı olmak üzere toplam 164 ayrı trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 76'sı maddi hasarlı, 87'si yaralanmalı olmak üzere toplam 164 ayrı trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Denizli'de trafik ekipleri tarafından 15 ile 21 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri hakkında son 1 haftalık veriler yayımlandı. Denizli'de 21 bin 975 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 5 bin 757'si hakkında işlem yapıldı. Kent genelinde toplamda 164 trafik kazasının meydana geldiği ve yaşanılan trafik kazalarından, 76'sı yaralanmalı, 87'si maddi hasarlı ve 1 ölümlü kaza meydana geldi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Denizli 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title