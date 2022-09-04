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Denizli haberleri... Denizli'de bıçaklı kavga; 1 ölü, 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Denizli haberleri... Denizli'de bıçaklı kavga; 1 ölü, 1 yaralı

Denizli bölgesinden gelen habere göre Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı. Olayın ardından 1 kişi yakalanırken, kaç şüphelilerin bulunması için çalışma başlatıldı.

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Akkonak Mahallesine meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; gece geç saatlerde karşılaşan iki grup arasından henüz bilinmeyen nedenden dolayı kavga çıktı. Çıkan kavgada bıçakları çekilmesi ardından Yasin Ayhan (45) ve Emre K. (40) yaralandı. Şüphelilerin olay yerinden kaçmasının ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sev edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri yaralıları hastaneye kaldırdı. Bölgede çalışma yapan ekipler şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Hastanede hayatını kaybetti

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ayhan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Tedavisi devam eden Emre K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, güvenlik güçleri olaya karışan M. Ç.'yi gözaltına aldı. Ekipler diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalarını genişletti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Merkezefendi Denizli kavga 3. Sayfa Haberler

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