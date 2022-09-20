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Denizli haber! Denizli'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

3. Sayfa Haberleri

Denizli haber! Denizli'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Denizli haberine göre Denizli'de merkez üssü Çal ilçesi olan 3.4 büyüklüğünde orta şiddetli bir deprem meydana geldi.

Denizli'de merkez üssü Çal ilçesi olan 3.4 büyüklüğünde orta şiddetli bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgilere göre, saat 14.42'de merkez üssü Çal ilçesine bağlı Peynirci Mahallesinde 3.4 büyüklüğünde orta şiddetli bir deprem meydana geldi. Kısa süreli korku ve paniğe neden olan depremde herhangi bir hasar ve can kaybının olmadığı bildirildi.

(Eren Elyesa Polat - İHA)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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