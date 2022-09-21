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Denizli haberleri! Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı helikopter kazasıyla ilgili soruşturma başlattı

3. Sayfa Haberleri

Denizli haberleri! Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı helikopter kazasıyla ilgili soruşturma başlattı

Denizli haberlerine göre Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, Çardak ilçesinde meydana gelen ve 2 Rus personelin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, Çardak ilçesinde meydana gelen ve 2 Rus personelin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada; "21 Eylül 2022 günü, saat 16: 00 sıralarında bir helikopterin Çardak Hava Limanı yakınlarında düşmesi sonucunda meydana gelen kaza ile ilgili Başsavcılığımızca derhal soruşturma işlemlerine başlanmıştır. Kaza neticesinde 2 Rus vatandaşı hayatını kaybetmiş; 2'si Türk, 3'ü Rus vatandaşı olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır. Söz konusu helikopter kazası ile ilgili soruşturma titiz bir şekilde yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Denizli 3. Sayfa Haberler

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