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Denizli haberleri | Burdur'da çaldı, Denizli'de yakalandı

Denizli haberleri | Burdur'da çaldı, Denizli'de yakalandı

Denizli haberler... Burdur'da iki farklı hırsızlık olayının şüphelisi olarak aranan şüpheli, Denizli'de yakalandı.

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Burdur'da iki farklı hırsızlık olayının şüphelisi olarak aranan şüpheli, Denizli'de yakalandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 9-10 Temmuz tarihlerinde Aydınlıkevler Mahallesi'nde bir iş yeri önünden hurda traktör malzemelerinin çalınması ile 17 Temmuz'da Özgür Mahallesi Ateşli Sanatlar Çarşısı'nda 2 ton civarı hurda metal malzemelerin çalınması olaylarına karışanların tespitine yönelik çalışma yaptı. Hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelinin R.S. olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda R.S., Denizli'de yakalanarak Burdur'a getirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. - BURDUR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Denizli Burdur 3. Sayfa Haberler

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