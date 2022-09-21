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Son dakika gündem: Denizli Çardak'ta Helikopter Düştü. İçişleri Bakanlığı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti, 5 Mürettebat Yaralı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika gündem haberine göre Denizli’nin Çardak ilçesinde düşen helikopter hakkında İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 2’si Rus, 5’i Türk toplam 7 mürettebatı olan helikopterde 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Denizli'nin Çardak ilçesinde düşen helikopter için İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 2'si Rus, 5'i Türk toplam 7 mürettebatı olan helikopterde 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanlığı Denizli Çardak'ta düşen helikopter hakkında açıklama yaptı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Denizli Çardak'ta bir helikopter kaza kırıma uğradı. 2 Rus, 5 Türk, toplam 7 mürettebatı olan helikopterde 2 kişi hayatını kaybetti, 5 mürettebat yaralı. Başımız sağ olsun"

Kaynak: ANKA / 3. Sayfa

İçişleri Bakanlığı Denizli 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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