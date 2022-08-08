Denizli haberi: Denizli'nin eski Başkanı Tıkıroğlu son yolculuğuna uğurlandı

Denizli'nin 1984-1989 yılları arasında Belediye Başkanlığı görevini yürüten Ziya Tıkıroğlu için Büyükşehir Belediyesi önünde tören düzenlendi.

1984-1989 yılları arasında Denizli Belediye Başkanlığı görevini yürüten Ziya Tıkıroğlu'nun vefatı Denizli'de üzüntüyle karşılandı. Denizli'nin 19'ncu Belediye Başkanı olan Ziya Tıkıroğlu için 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'ndaki Denizli Büyükşehir Belediyesi önünde resmi tören düzenlendi. Törene önceki dönem Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Vali Vekili Mehmet Okur, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, önceki dönem Denizli Belediye Başkanı Ali Marım, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ile Tıkıroğlu'nun ailesi, sevenleri ve Denizli Büyükşehir Belediyesi çalışanları katıldı. Tıkıroğlu'nun eşi Binnur Tıkıroğlu ve ailesine taziye dileklerini ileten Başkan Osman Zolan törende yaptığı konuşmada merhumun sadece belediye başkanlığı görevi ile değil yaşamının her anında Denizli'ye katkı sağlamak için gayret sarf ettiğini söyledi.

"Gönüller yaparak gök kubbede hoş bir seda bırakmıştır"

Ziya Tıkıroğlu'nın sadece belediye başkanlığı görevi ile değil yaşamının her anında Denizli'ye katkı sağlamak için gayret sarf ettiğini söyleyen Başkan Zolan, "Ziya Tıkıroğlu Bey çok özel bir insandı. Mesleği mimarlıktı ama bunun yanında birçok STK'da da görev almıştı. Hiçbir sorumluluktan kaçmamış, her zaman elini taşın altına koyarak şehrine katkı sağlamak için gayret sarf etmişti" dedi.

Tıkıroğlu'nun açık hava tiyatrosu, konservatuar gibi Denizli'de pek çok önemli hizmete imza attığını hatırlatan Başkan Osman Zolan, "Kendisi tam anlamıyla sanat ve kültür insanıydı. Kültürle ve sanatla her zaman iç içeydi. Belediye Başkanlığından sonra da kültür sanat işlerini hiç bırakmadı. Şehrimizin sorunlarına hep çözüm bulmak, katkı sağlamak için gecesini gündüzüne kattı. Ziya Tıkıroğlu Başkanımız bu dünyada iz, eser bırakmıştır. Gönüller yaparak gök kubbede hoş bir seda bırakmıştır. Ben tekrar Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun" diye konuştu.

Tıkıroğlu'nun cenazesi Yeni Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. 1984-1989 yılları arasında Denizli Belediye Başkanlığı görevini yürüten Ziya Tıkıroğlu, 7 Ağustos 2022 Pazar günü 87 yaşında hayatını kaybetmişti. - DENİZLİ