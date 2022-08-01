Denizli haber! Jandarma Honaz Dağında yangına karşı önlemleri artırdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizli haber! Jandarma Honaz Dağında yangına karşı önlemleri artırdı

Denizli haber! Jandarma Honaz Dağında yangına karşı önlemleri artırdı

Denizli habere göre Denizli'de jandarma ekipleri orman yangının önüne geçmek için Honaz Milli Park ve Honaz Dağı bölgesini havadan ve karadan kontrol etti.

 - Güncelleme:

Denizli'de jandarma ekipleri orman yangının önüne geçmek için Honaz Milli Park ve Honaz Dağı bölgesini havadan ve karadan kontrol etti.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, orman yangınlarını önlemek maksadıyla Honaz Milli Park ve Honaz Dağı bölgesindeki çalışmalarını sıklaştırdı. Bölgede adeta kuş uçurtmayan ekipler, ormanlık alanlara girmek isteyen vatandaşlara uyarılarda bulunarak girişlerin yasaklandığını hatırlattı. Gerekli uyarılar ardından vatandaşlar bilinçlendirildi. Karayolu ile ulaşım sağlanamayan noktalarda dron ile kontrol sağlandı. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Toros Dağları Jandarma Denizli 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title