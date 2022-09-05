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Denizli haber! Denizli'de son 1 haftada 169 trafik kazası meydana geldi

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Denizli haber! Denizli'de son 1 haftada 169 trafik kazası meydana geldi

Edinilen Denizli haberine göre Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 87'si maddi hasarlı, 81'i yaralanmalı ve 1 ölümlü olmak üzere toplam 169 ayrı trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 87'si maddi hasarlı, 81'i yaralanmalı ve 1 ölümlü olmak üzere toplam 169 ayrı trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Denizli'de trafik ekipleri tarafından 29 Ağustos - 4 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri hakkında son 1 haftalık veriler yayımlandı. Denizli'de 9 bin 628 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 4 bin 699'u hakkında işlem yapıldı. Kent genelinde toplamda 169 trafik kazasının meydana geldiği ve yaşanılan trafik kazalarından, 87'sı yaralanmalı, 81'i maddi hasarlı ve 1 ölümlü kaza meydana geldi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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