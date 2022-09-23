Denizli haber | Denizli'de deprem tatbikatı gerçeği aratmadı

Denizli 3. sayfa haberi... Denizli'de oluşabilecek afet ve acil durumlara karşı ekiplerin hazırlıklı olmasını sağlamak, bilgi ve becerilerini geliştirmek, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak amacıyla Denizli İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Denizli'de oluşabilecek afet ve acil durumlara karşı ekiplerin hazırlıklı olmasını sağlamak, bilgi ve becerilerini geliştirmek, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak amacıyla Denizli İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde Denizli'deki sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde yetkili ve sorumlu olan Denizli İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda UMKE, 112 Acil Sağlık Ekipleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Ekipleri, destek çözüm ortağı olan kurum ve kuruluşların katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Eğitim alanında gerçekleşen tatbikatta senaryo gereği; Denizli Pamukkale ilçesinde 6,4 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremde 3 binada hasar ve yıkım meydana geldi ve 12 kişi göçük altında kaldı. Deprem sonrası bölgeye gelen ekipler enkaz altında kalan yaralıları tespit ettikten sonra kurtarma çalışmaları başladı. UMKE ekiplerinin özverili çalışmalarıyla göçük altından çıkarılan yaralılar ambulanslarla sahra çadıra taşınarak tedavileri yapıldı.

"Etkin ve hızlı müdahale ile birçok vatandaşımız sağ salim kurtarılmaktadır"

Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de doğal afetlere hazırlıklı olmanın büyük önem taşıdığını belirten Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, " Ülkemizde yaşanması muhtemel deprem, sel, heyelan gibi doğal afet ve acil durumlarda arama kurtarma faaliyetleri büyük önem arz etmektedir. Etkin ve hızlı müdahale ile birçok vatandaşımız sağ salim kurtarılmaktadır. Bu konuda ülkemizde arama kurtarma ekiplerimiz başarılı çalışmalar yürütmektedir. Ekiplerimizin doğal afetlerle hazırlıklı olmasında masa başı ve sahada yapılan tatbikatlar büyük önem taşımaktadır. Özellikle sahada yapılan tatbikatlarla ekiplerimizin koordinasyonunu pekiştirmeleri, tıbbi bilgi, beceri ve uygulamalarını aktarmaları, ortak hareket etmeleri, zor şartlarda zorlu alanlarda çalışabilme, fiziksel ve psikolojik olarak dayanıklılığını arttırma ve benzer konulardaki çalışmaları daha efektif hala getirmeleri amaçlanmaktadır. İlimizde gerçekleştirdiğimiz deprem tatbikatı da paydaş kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla başarıyla gerçekleştirildi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. - DENİZLİ