Denizli Emniyeti'ne Yeni Ses Yayın Aracı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü araç envanterine, toplumsal olaylara müdahalede kullanmak amacıyla bir adet ses yayın aracı eklendi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güveninin korunmasında katkı sunması amacıyla en envanterine yeni araç ekledi. Denizli'nin güvenliğini tehdit edebilecek bir toplumsal olaylarda kalabalıkları yönlendirmek, sesli anons yapmak ve suç unsurlarını kayıt altına almak amacıyla bir adet ses yayın ve görüntü kayıt aracı eklendi.

Son sistem teknolojiyle donanımlı ses yayın ve görüntü kayıt aracı, 4 yön sabit, 1 hareketli olmak üzere toplam 5 kamera sistemi ve7 hoparlör ile güçlü ses sistemiyle Denizli'nin güvenliğine sağlamaya katkı sağlayacak. - DENİZLİ