Denizli Emniyet Müdürlüğü adına sahte sosyal medya hesabı tespit edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizli Emniyet Müdürlüğü adına sahte sosyal medya hesabı tespit edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Denizli Emniyet Müdürlüğü adına sahte sosyal medya hesabı tespit edildi

Denizli Emniyet Müdürlüğünün ismine sahte sosyal medya hesabı açtığı tespit edilen şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

DENİZLİ (İHA) - Denizli Emniyet Müdürlüğünün ismine sahte sosyal medya hesabı açtığı tespit edilen şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü ismi ile açılmış olan sosyal medya hesabının resmi olmadığı ve 2019 yılından bu yana aktif olarak kullandığı resmi bir sosyal medya hesabı bulunmadığı belirtildi. Emniyet tarafından yapılan açıklama ise şöyle: "Sosyal medya platformu üzerinde, @Emniyet Denizli kullanıcı adlı Denizli Emniyet Müdürlüğü ismi ile açılmış olan hesabın herhangi bir bağlantısı bulunmamakla birlikte yapılan paylaşımların kurumumuzla ilgisi yoktur. Denizli İl Emniyet Müdürlüğümüzün 2019 yılından bu yana aktif olarak kullandığı resmi bir sosyal medya hesabı bulunmamaktadır. Şüpheli hesabın tespitine yönelik gerekli yasal işlemler başlatılmıştır." - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Medya, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title