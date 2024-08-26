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Denizli'den İzmir'e düğüne giden midibüs kaza yaptı, 1 kişi hayatını kaybetti

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Denizli'den İzmir'e düğüne giden akrabaların bulunduğu midibüs, yağmur sonrası kayganlaşan yolda devrildi. 20 kişinin yaralandığı kazada durumu ağır olan yaralı kadın, kurtarılamadı.

Denizli'den İzmir'e düğüne giden akrabaların bulunduğu midibüs, yağmur sonrası kayganlaşan yolda devrildi. 20 kişinin yaralandığı kazada durumu ağır olan yaralı kadın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'nde yaşanan akrabalar, İzmir'deki yakınlarının düğününe katılmak üzere Bayram Karagöz idaresindeki 20 KK 204 plakalı midibüs ile yola çıktı. Seyir halindeki midibüs, Pamukkale ilçesine bağlı Karataş Mahallesi yakınlarına geldiğinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Sürücünün tüm çabalarına rağmen kontrolünü sağlayamadığı araç, bir süre zikzaklar çizdikten sonra orta refüje yan devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Can pazarının yaşandığı kazada, midibüste şoför dahil bulunan 26 kişiden 20'si yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere sevk edilen yaralılardan durumu ağır olan kadın, sevk edildiği özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi otopsi için morga kaldırılan ve üzerinden kimlik çıkmayan kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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