Denizli'den Aydın'a uyuşturucu getiren 3 şüpheli yakalandı

Denizli'den Aydın'a uyuşturucu getiren şüpheli araç jandarma ekiplerince Kuyucak'ta durdurulurken, 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Denizli'den temin ettikleri uyuşturucu maddeyi Aydın'a getiren A.G., M.K. ve Y.K. isimli (3) şüpheli şahsın içerisinde bulunduğu araç Kuyucak ilçesinde durduruldu. Araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada 106 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar Türk Lirası ve dolar, 5 adet cep telefonu, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN