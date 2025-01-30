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Denizli'den Aydın'a Taklit Banyo Havlusu Kaçakçılığı

Denizli'den Aydın'a Taklit Banyo Havlusu Kaçakçılığı
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Aydın'da jandarma ekipleri, Denizli'den getirilen piyasa değeri 4 milyon TL olan taklit banyo havlularını pazarlamak isteyen 3 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı.

Piyasa değeri 4 milyon TL olan taklit banyo havlularını Denizli'den Aydın'a getiren 3 şüpheli, jandarmanın dikkatinden kaçamadı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık ve taklit, tağşiş ürünlerin tespitine yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre A.A., M.Ö. ve A.A. isimli 3 şahıs, Denizli'den getirdikleri taklit tekstil ürünlerini Aydın'ın Karacasu ilçesinde pazarlamak istedi. Yapılan çalışma sonucunda jandarma ekipleri, kapalı kasa ticari aracı, Yenice Mahallesi'nde durdurdu. Araçta yapılan kontrolde çuvallar içerisinde piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan bin 728 adet taklit banyo havlusu ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında başlatılan adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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