Denizli'den Antalya'ya giden tur midibüsü devrildi: 1 ölü, 22 yaralı - Haberler

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Denizli'den Antalya'ya giden tur midibüsü devrildi: 1 ölü, 22 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Denizli'den Antalya'ya giden tur midibüsü devrildi: 1 ölü, 22 yaralı

Denizli'den Antalya'ya gitmekte olan tur midibüsünün, Korkuteli ilçesinde devrilmesi sonucu meydana gelen kazada1 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

Denizli'den Antalya'ya gitmekte olan tur midibüsünün, Korkuteli ilçesinde devrilmesi sonucu meydana gelen kazada1 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Korkuteli-Fethiye karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli'den, Antalya istikametine seyir halinde bulunan Salih Topçu, idaresindeki 39 ABG 832 plakalı tur midibüsü, Yukarı Karaman mevkisinde bariyerlere çarptıktan sonra yan devrildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Otobüsün altında kalan bir kadın turistin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada 19 turist, 2 rehber ve şoför yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Turistlerin Kazakistan, Polonya, Rusya, İngiltere ve Hollanda uyruklu oldukları öğrenildi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından kadın turistin cenazesi, Korkuteli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Korkuteli Antalya Denizli 3. Sayfa Haberler

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