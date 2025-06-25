Denizli'deki Yangınla İlgili Doktora Disiplin Soruşturması

Denizli'deki Yangınla İlgili Doktora Disiplin Soruşturması
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Denizli'de bir mobilya imalathanesinde meydana gelen yangın sonucu 7 milyon liralık hasar yaşandı. Yangının kundaklama olduğu tespit edilirken, gözaltına alınıp serbest bırakılan doktora yönelik idari inceleme başlatıldı. İş insanı Tolga Kaplan, Dr. H.T.H. hakkında disiplin soruşturması açılmasını talep etti.

Denizli'de mobilya ve fuar stantları imalathanesinde 7 milyonluk zarara neden olan yangınla ilgili olarak gözaltına alınıp serbest bırakılan doktor hakkında, çalıştığı kamu hastanesi tarafından idari inceleme başlatıldığı bildirildi.

Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde faaliyet gösteren Tolga Kaplan'a ait mobilya ve fuar stantları imalathanesinde 5 Mart 2025 tarihinde çıkan yangında yaklaşık 7 milyon liralık hasar oluştu. Yangınla ilgili başlatılan soruşturmada bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, yangının kundaklama olduğunu tespit etti. Plakası sökülmüş lüks aracın arka kapısından inen kar maskeli şüphelinin bagajdan aldığı benzin bidonuyla imalathaneye gelerek yangını başlattığı belirlendi. Kamera kayıtlarından aracın içinde oldukları belirlenen iş yeri sahibinin komşusu A.K. (44) ve kamu hastanesinde görevli doktor arkadaşı H.T.H. (32) gözaltına alındı.

Suçlamaları kabul etmeyen, olay gecesi türbe ziyareti yaptıklarını öne süren şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Denizli Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden A.K., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, suçsuz olduğunu savunan H.T.H. ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İş insanı Salih Tolga Kaplan, 5 Mart 2025 tarihinde işyerinin kundaklanarak tamamen yanmasının ardından, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan Dr. H.T. H hakkında disiplin soruşturması açılması talebiyle Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Disiplin Kurulu Başkanlığı'na resmi şikayette bulundu.

İş yerinde oluşan zararın giderilmesi için hukuk mücadelesi başlatan iş adamı Tolga Kaplan, serbest bırakılan Dr. H.T.H. hakkında disiplin soruşturması açılması talebiyle, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Disiplin İşleri Birimine resmi dilekçeyle başvurdu. Kaplan'ın 8 sayfalık başvurusunu kabul eden PAÜ Disiplin Kurulu, Dr. H.T.H. hakkında soruşturma idari soruşturma açılıp açılamayacağına dair bir karar verebilmek için inceleme başlattı.

Dr. H.T.H.'nin çalıştığı kurumun itibarına zarar verdiğini öne süren Tolga Kaplan, "Yapılan incelemelerde yangının organize bir şekilde gerçekleştiği belirlendi. Olay yerine gelen araçta bulunduğu tespit edilen Dr. H.T.H., araçtan benzin bidonuyla inerek yangını başlatan üçüncü şahsın kimliğini gizlemeye çalışarak, 'bilmiyorum, hatırlamıyorum' şeklinde ifade veriyor. Kendisinin bu tutumu, sadece ceza hukukuyla değil, aynı zamanda kamu görevlilerinin uyması gereken disiplin ve etik kurallarla da bağdaşmıyor. Kamu görevi yapan bir hekimin böyle bir suça doğrudan ya da dolaylı şekilde karışmasının çalıştığı kurum için tehdit oluşturuyor. Doktor hakkında disiplin soruşturması açılması, soruşturma süresince görevden uzaklaştırılması, etik ihlaller ve suça iştirak nedeniyle meslekten çıkarılmasına kadar varan disiplin yaptırımlarının uygulanmasını talep ediyoruz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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