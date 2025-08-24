Denizli'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Orman Genel Müdürlüğü, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu. Havadan ve karadan müdahale ile yangına karşı yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Orman Genel Müdürlüğünce (OGM), Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı açıklandı.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Orman dışı alanda başlayarak ormana sıçrayan yangını, havadan ve karadan yürüttüğümüz yoğun mücadele sonucunda büyük ölçüde kontrol altına aldık. Yangını tamamen kontrol altına almak için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA

