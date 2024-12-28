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Denizli'deki Düğün Yolunda Feci Kaza: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Denizli'deki Düğün Yolunda Feci Kaza: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
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Afyonkarahisar'dan Denizli'deki akraba düğününe giden ailenin içinde bulunduğu otomobil, karşı şeritten gelen araçla çarpıştı. Kazada anne, baba ve 9 yaşındaki oğulları yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'dan Denizli'deki düğüne gelen aileyi taşıyan otomobil, Buldan ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak karşı şeritten gelen otomobille çarpıştı. Anne, baba ve 9 yaşındaki oğullarının öldüğü kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Yenicekent Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar'a bağlı Dinar ilçesinden Buldan ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'ndeki akraba düğününe gitmek üzere yola çılan Ali Küçükuysal (37) yönetimindeki Volkswagen marka 20 GD 004 plakalı otomobil, Denizli-Manisa karayolu Yenicekent ayrımına yaklaştığında henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen otomobil, Manisa istikametinden Denizli yönüne seyir halinde olan T.T.'nin (59) kullandığı 59 AHR 542 plakalı Opel marka otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Araç metal yığınına döndü

Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen 20 GD 004 plakalı otomobildeki 3 kişi yola savrulurken, kontrolden çıkan 59 AHR 542 plakalı araç ise yolun sağındaki tarlaya uçtu. Kazada sürücü Ali Küçükuysal, eşi Sultan Küçükuysal (33) ve 9 yaşındaki oğlu Celal Küçükuysal ile diğer aracın sürücüsü T.T. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Ö.T. (78) ile A.T. (59) isimli kadın karalandı. Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Buldan ve Sarayköy'deki hastanelere sevk edildi.

Anne, baba ve oğulları hayatını kaybetti

Yaralılardan durumu ağır olan baba Ali Küçükuysak ile oğlu Celal Küçükuysal sevk edildikleri Buldan Devlet Hastanesi'nde, anne Sultan Küçükuysal ise Sarayköy Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti. Tedavileri süren 3 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Akraba düğününe giderken bir ailenin yok olduğu kaza nedeniyle Denizli-Manisa karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ve jandarma ekipleri, başka bir kazanın yaşanmaması için gerekli önlemleri alırken, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından karayolu yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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