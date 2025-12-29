Denizli'de 5 araçlı zincirleme trafik kazasında yaralanan sürücü kurtarılmadı

Denizli'de 5 aracın karıştığı kaza sonucunda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi'nde önceki gece meydana gelen kazada, seyir halinde olan 20 AIP 006 plakalı kamyonet, kontrolden çıkmasının ardından önünde bulunan 09 HD 595 plakalı Tofaş markalı otomobile çarptı. Kazaya karışan araçların önde bulunan 20 ACF 233, 20 Y 3412 ve henüz bilinmeyen plakalı araca çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada yaralanan 6 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Burhan Özmen (54), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Özmen'in cenazesi, Yeni Mahalle Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Bozburun Mahallesi'ne defnedildi. - DENİZLİ