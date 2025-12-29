Haberler

Denizli'de 5 araçlı zincirleme trafik kazasında yaralanan sürücü kurtarılmadı

Denizli'de 5 araçlı zincirleme trafik kazasında yaralanan sürücü kurtarılmadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. 5 aracın karıştığı kazada, ağır yaralanan 54 yaşındaki Burhan Özmen, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Denizli'de 5 aracın karıştığı kaza sonucunda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi'nde önceki gece meydana gelen kazada, seyir halinde olan 20 AIP 006 plakalı kamyonet, kontrolden çıkmasının ardından önünde bulunan 09 HD 595 plakalı Tofaş markalı otomobile çarptı. Kazaya karışan araçların önde bulunan 20 ACF 233, 20 Y 3412 ve henüz bilinmeyen plakalı araca çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada yaralanan 6 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Burhan Özmen (54), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Özmen'in cenazesi, Yeni Mahalle Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Bozburun Mahallesi'ne defnedildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonundan acı haber: 3 polis şehit oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'daki operasyona dair ilk açıklama: Canilerle mücadelemiz sürecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'daki operasyonla ilgili ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yalova'da 5 okulda eğitime ara verildi, bölgede elektrik ve doğalgaz kesildi

Alarm verilen kentte elektrik ve doğalgaz kesildi, eğitime ara verildi
Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi: Sergen Yalçın son kararını verdi

Takımda krize neden olan isim için son kararını verdi
Asgari ücreti nokta atışı bilen uzman emekli zammı için rakam verdi

Asgari ücreti nokta atışı bilen uzman emekli zammı için rakam verdi
İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı

İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı
Yalova'da 5 okulda eğitime ara verildi, bölgede elektrik ve doğalgaz kesildi

Alarm verilen kentte elektrik ve doğalgaz kesildi, eğitime ara verildi
Mehmet Uçum kaleme aldı: Demokrasi ve demokratik siyaset tartışmaları

Mehmet Uçum: Erdoğan liderlik tipini kökten değiştirdi
Fethiyespor-Galatasaray maçının oynanacağı stat taraftarı çıldırttı

300 milyon euroluk kadrosu olan Süper Lig devi burada maç yapacak