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Denizli'de zincirleme kaza: Traktör ortadan ikiye bölündü

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Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen zincirleme kaza sonucunda traktör ortadan ikiye bölündü. Kazada traktör ve otomobillerde maddi hasar oluştu.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde 3 araçla birlikte zincirleme kazaya karışan traktör ortadan ikiye bölündü.

Kaza, Denizli-Manisa karayolu Yenicekent kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Manisa'dan Denizli yönüne seyir halinde olan 45 AGN 948 plakalı otomobil, Buldan'a bağlı Yenicekent Mahallesine geldiğinde, tali yoldan karayoluna çıkmaya çalışan 20 RR 529 plakalı traktörle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle traktör ortadan ikiye bölünürken, diğer otomobilde de büyük maddi hasar oluştu.

Kaza yapan otomobil ve traktöre çarpan iki aracın daha karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle karayolu bir anda karıştı. Hafif şekilde yaralanan traktör ve otomobil sürücüsü ayakta tedavi edildi. Kazaya müdahale eden ekipler, bölgede yeni bir kazanın meydana gelmemesi için gerekli önlemleri aldı. Araçların bölgeden uzaklaştırılması ve yolun temizlenmesinin ardından karayolundaki ulaşım yeniden normale döndü. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Denizli Buldan Ulaşım Yaralanma Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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