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Denizli'de Zincirleme Kaza: Dört Araç Maddi Hasar Gördü

Denizli'de Zincirleme Kaza: Dört Araç Maddi Hasar Gördü
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kaza yapan kardeşinin yanına gitmek isteyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki iki araca çarptığı zincirleme kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. Olayda toplam dört araçta maddi hasar meydana geldi.

Denizli'de kaza yapan kardeşinin yanına gitmek isteyen sürücü, park halindeki iki araca çarptı. Toplam dört aracın karıştığı zincirleme kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; C.G. idaresindeki 31 ASA 65 plakalı hafif ticari aracıyla seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki araçlara çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü C.G. sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Çarpmanın etkisiyle Toplam 4 araçta maddi hasar meydana gelirken kaza anı bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere düz yolda ilerleyen C.G.'nin bir anda direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve park halindeki araçlara çarptığı görülüyor.

Öte yandan, kaza yapan sürücünün başka bir yerde trafik kazası yapan kardeşinin yanına gittiği, o esnada kaza yaptığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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