Denizli'de Zehir Tacirlerine Operasyon: Uyuşturucu ve Silahlar Ele Geçirildi

Denizli'de jandarma ekipleri 4 zehir tacirine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonunda yapılan aramalarda hem uyuşturucu madde hem de silahlar ele geçildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Pamukkale ve Çivril ilçelerinde zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheliye ait ikametlerde aramalar yapıldı. Yapılan aramalar kapsamında 18 gram 350 kullanımlık sentetik kannabinoid, 1 adet tabanca, 9 adet tabanca fişeği, 100 adet kuru sıkı tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği, 17 adet av tüfeği fişeği, 7 adet uyuşturucu yapımında kullanılan solüsyon ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 4 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - DENİZLİ