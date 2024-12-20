Denizli'de Zehir Tacirlerine Büyük Operasyon: 6 Tutuklama

Denizli'de narkotik timleri zehir tacirlerine yönelik düzenlendiği operasyonda çok sayıda uyuşturucu maddenin yanı sıra para ve ziynet eşyası da ele geçirdi. Operasyonlar kapsamında 6 şüpheli tutuklandı.

Denizl, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı timler torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Bir süre takibe alınan zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda 12 parça halinde 70 gram metamfetamin, 4 parça halinde 38,24 gram eroin, 8 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 1 adet ecstacy hap, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 140 bin 775 TL, 80 dolar, 155 avro, 4 küçük altın, 1 adet altın künye, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 2 adet şarjör ve 15 adet mermi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 6 şüpheli tutuklanırken, 5 şüpheli hakkında uyuşturucu madde bulundurmak suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. - DENİZLİ