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Denizli'de Yolun Karşısına Geçmek İsteyen Kadın Hayatını Kaybetti

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Denizli'de yolun karşısına geçmek isteyen bir kadın, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı ve görüntülerde, kadının yanından geçen araçların hiçbirinin durmaması dikkat çekti.

Denizli'de yolun karşısına geçmek isteyen kadın, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Dehşete düşüren kaza, güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, yolun ortasına savrulan kadının yanından geçen onlarca araçtan hiçbirinin durmaması dikkat çekti.

Kaza, Pamukkale ilçesi Zümrüt Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre markete gitmek için evinden çıkan Bakiye Yılmaz'a (68), yolun karşısına geçmek istediği sırada sürücü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın ardından Yılmaz yola savrulurken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevke edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalede bulunan kadın ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Bakiye Yılmaz'ın hayatını kaybettiği kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde yolun karşısına geçmek isteyen Bakiye Yılmaz ilerleyen araçlardan dolayı bekliyor. Yolun bir anlık boşluğunda karşıya geçmek için hamle yapan Yılmaz kaldırıma yaklaştığı anda sol şeritten ilerleyen hafif ticari aracın çarpması sonucu savrulduğu görülüyor. Bakiye Yılmaz'ın yere yığılmasının ardından yanından geçen onlarca aracın durmaması ise vicdanları sızlattı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

denizli

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