Denizli'de Yolcu Otobüsü Şoförü Kavga Çıkardı

Denizli'de dinlenme tesisinde mola veren şehirlerarası yolcu otobüsü şoförü, yemeğini müşterilere özel alanda yiyemeyince kavga çıkarttı. Dışarı çıkıp tahrik ettiği yolcularla birlikte tesisteki 6 çalışana saldıran şoförün başlattığı kavgada, aşçının kafası yarıldı.

Olay, Bozkurt ilçesindeki kara yolunda bulunan bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Aydın- Adıyaman seferini yapan özel bir firmaya bağlı yolcu otobüsü, yolcuların ihtiyaçlarını gidermesi için Birol Konak ait dinlenme tesisinde mola verdi. İddiaya göre, tesisin lokantasına giden otobüs şoförü A.K., personellere müşteri getirdiğini, bu nedenle yemeği ücretsiz yeme hakkına sahip olduğun söyledi. Çalışanlar tarafından personel yemek yeme bölümüne yönlendirilen şoför A.K., tesiste müşteriler için kiralanan özel bir işletmeden yemek istedi. Bunun ücrete tabi olacağını duyunca para vermek istemeyen A.K., istediği yerden yemek yiyememesi üzerine hakaretlerde bulundu. Çalışanlar tarafından tesisten dışarıya çıkarılan A.K., yolcuları ile birlikte tekrardan geri dönüp geldi. Bu sefer yolcular ile çalışanlar arasında başlayan tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü.

Yumrukların ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavga, ihbar üzerine sevk edilen polis ekiplerinin gelmesi ile son buldu. Aşçının kafasının da yaralandığı olayda toplam 6 kişi darp edildi.nKavga ile ilgili ekipler, otobüste bulunan 20 yolcuyu gözaltına aldı. Saldırıya uğrayan 6 kişi, karşı taraf ile ilgili şikayetçi olurken, kavga anları ise tesisin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

"Bana nasıl yemek vermezsiniz"

Bu tür saldırıların son dönemlerde yaygınlaşmaya başladığını ve tesisinde yaşandığı için üzüntü içerisinde olduğunu anlatan Birol Konak, "Olayın olduğu gün işletmemize gelen bir grup ile tesisimizde anlaşmalı müşterimiz arasında kavga çıktı. Bir otobüs, yolcuların mescitti kullanması gayesiyle duruyor. Yolcuları taşıyan otobüs şoförü ise personele ait yemek yeme yerinde yemek yemeyip, tesiste özel kiralık alanlardan yemek yeme istedi. Orada görevli arkadaşlar ise bunun ücrete tabi olduğunu ve yemeği personel bölümünde ücretsiz yiyebileceklerini söyledi. Şoför çalışanlara 'ben buradan yiyeceğim, bana nasıl yemek vermezsiniz' diye sözlerle ile ileri geri konuşmaya başladı. Arkadaşlar uyarmasına rağmen hakaretler savurmaya çalıştı. Yetkili arkadaşlar, şoförü tesisin dışarısına çıkardı. Tabi şoför gidip bazı yolcular ile konuştu ve yolcular da gelip kendileri ile ilgili bir durum olmamasına rağmen personellerimize saldırmaya başladılar" dedi.

"Biz dayatma ve güç gösterisi yapılmasını hoş görmüyoruz"

Kapılarının parası olan ve olmayan herkese her zaman açık olduğunu dile getiren Konak, "Çok hoş olmayan bir durum. Kimileri elinde güç bulundurması nedeniyle başka insanların hayatlarına müdahale etme hakkını görüyor. Maalesef ülkemizde son dönemlerde bu tür güçleri elinde gören gruplar, saldırılarını artıyor. Biz parası olan yemek yediği gibi parası olmayan kişi de yemeğini yiyebilir. Biz dayatma ve güç gösterisi yapılmasını hoş görmüyoruz. İnşallah bu tür olaylara ülkenin hiçbir yerinde rastlamayız" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ