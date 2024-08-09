Denizli'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde moladan çıktıktan kısa bir süre sonra karşı şeride geçen yolcu otobüsünün otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Denizli'nin Bozkurt ilçesine bağlı Tutluca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İzmir'den aldığı yolcularla Kayseri'ye doğru yola çıkan 38 YP 027 plakalı otobüs, Denizli - Afyon karayolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde mola verdi. Mola süresinin sona ermesinin ardından yoluna devam eden otobüs, daha 1 kilometre gitmişken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

Ters şeride giren yolcu otobüsü, karşı yönden gelen 65 yaşındaki Münür Acar yönetimindeki 20 GC 237 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ağır hasar oluşan otomobilde sıkışan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti. Otobüs sürücüsü gözaltına alınırken, kazada hayatını kaybeden Münür Acar'ın cenazesi otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Acar'In cenazesinin bugün Bozkurt ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - DENİZLİ