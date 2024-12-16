Denizli'de Yoğun Sis Kazaya Sebep Oldu: 3 Polis Yaralı

Denizli'de yoğun sis nedeniyle önünü göremeyen sürücünün kullandığı otomobil, polis aracına çarptı. Kazada 3 polis memuru yaralandı.

Kaza, Denizli-Antalya karayolu Tavas makası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K (74) idaresindeki 09 EH 424 plakalı otomobil, yoğun sis nedeniyle bölgede bulunan trafik ekip aracına çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan polis memurları Ö.E., B.G. ve M.T., sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Pamukkale Üniversite Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan polis memurlarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ