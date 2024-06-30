Denizli'de yıldırım düşmesi sonucu ormanda yangın çıktı

Denizli'de yıldırım düşmesi sonucu ormanda yangın meydana geldi. Yangın ekiplerin yoğun müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın Denizli'nin Buldan ilçesi Derebent Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çam ağacına düşen yıldırım yangına sebep oldu. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman Müdürlü ekipler ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve vatandaşların çabalarıyla yangın büyümeden kontrol altına alındı. - DENİZLİ