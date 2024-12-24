Denizli'de Yılbaşı Öncesi Sahte Alkol Operasyonu

Denizli'de jandarma ekipleri yılbaşı öncesi piyasaya sahte alkol sürmek üzere olan bir şahsa operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 40 litre votka, 20 şişe etil alkol ve alkol yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Buldan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yılbaşı öncesi piyasaya sahte alkol sürmek üzere olan bir şahsa yönelik operasyon düzenledi. Şüpheli şahsın alkol üreterek piyasaya sürme hazırlığında olan 1 şüpheli şahıs jandarma operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramalarda 40 litre votka, 20 şişe etil alkol ve alkol yapımında kullanılan düzenek ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi. - DENİZLİ