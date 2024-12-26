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Denizli'de Yılbaşı Öncesi 1 Ton Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi

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Denizli'de yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda 1 ton kaçak etil alkol ele geçirildi. İki şüpheli, kaçak içki imalatı nedeniyle yakalandı ve adli işlem başlatıldı.

Denizli'de yılbaşı öncesi 1 ton kaçak etil alkol ele geçirildi

Şüpheli şahısların aracında ve evin deposunda aramalar neticesinde kaçak içki ele geçirildi; 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı

DENİZLİ - Denizli'de yaklaşan yılbaşı öncesi piyasaya kaçak ve sahte içki sokmak isteyen şüphelilere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Düzenlenen operasyonda bin 60 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşan yılbaşı öncesi piyasaya kaçak ve sahte içki sokmak isteyen şüphelilere ve organizasyonlara yönelik operasyonlar aralıksız olarak sürdürülüyor. Emniyet ekiplerinin aldıkları bilgiler doğrultusunda yılbaşı kutlamalarında satmak amacıyla kaçak alkol üreten şahıslara karşı operasyon düzenledi. 2 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda, şahısların tespit edilen aracında ve evin deposunda eş zamanlı yapılan aramalar neticesinde, toplam bin 60 litre kaçak etil alkol ekipler tarafından ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Denizli'de Yılbaşı Öncesi 1 Ton Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK İLEMİN - 3.Sayfa
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