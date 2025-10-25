Denizli'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 4 Tutuklama

Denizli merkezli düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis operasyonu düzenledi. Denizli merkezli İstanbul, Antalya ve Ordu'da düzenlenen eşzamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 11 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından yasa dışı bahis ya da şans oyunları oynanmasına imkan sağlamak suçundan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - DENİZLİ